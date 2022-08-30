Aksaray'da operasyon! Evden çıkanlar şoke etti savunması pes dedirtti

Aksaray’da jandarmanın operasyon düzenlediği ev adeta silah fabrikası çıktı. Çuvallardan, yataklardan silah ve silah parçalarının ele geçirildiği operasyonda şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, “Silah falan yok, silah kaçakçısı mıyım” diye kendini savundu.