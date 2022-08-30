30 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Aksaray'da operasyon! Evden çıkanlar şoke etti savunması pes dedirtti
Aksaray’da jandarmanın operasyon düzenlediği ev adeta silah fabrikası çıktı. Çuvallardan, yataklardan silah ve silah parçalarının ele geçirildiği operasyonda şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, “Silah falan yok, silah kaçakçısı mıyım” diye kendini savundu.