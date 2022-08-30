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Aksaray'da operasyon! Evden çıkanlar şoke etti savunması pes dedirtti

İHA
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Giriş: 30.08.2022 09:18
Güncelleme:30.08.2022 09:20
Aksaray’da jandarmanın operasyon düzenlediği ev adeta silah fabrikası çıktı. Çuvallardan, yataklardan silah ve silah parçalarının ele geçirildiği operasyonda şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, “Silah falan yok, silah kaçakçısı mıyım” diye kendini savundu.
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