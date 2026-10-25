Başkan Erdoğan'dan İstanbul Kastamonuspor'a ziyaret! Özel hazırlanan formayı imzaladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki hafta sonu programı kapsamında Fatih'te bulunan İstanbul Kastamonuspor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüp Başkanı İlker Dilek ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Erdoğan, altyapı çalışmaları, gençlik projeleri ve kulübün gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda kendisine özel hazırlanan İstanbul Kastamonuspor formasını ve portresinin yer aldığı tabloyu imzaladı.