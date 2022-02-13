13 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Aksaray’da eşinin boğazını kesen caniden skandal açıklama: Allah şifa versin

Aksaray’da eşinin boğazını kesen caniden skandal açıklama: Allah şifa versin

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.02.2022 14:28
Aksaray’da cani koca karısının boğazını kesip dört farklı yerinden bıçakladı. Şahıs adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Eşime Allah şifa versin. Kendisini çok seviyorum, dua ediyorum. Allah çocuklarıma bağışlasın” sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

Olay, geçen gün öğle sularında Çerdiğin Mahallesi 1053. Sokak'taki bir binanın 4. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Döndü Ö. ve 46 yaşındaki eşi Yüksel Ö. arasında ailevi nedenlerden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Yüksel Ö., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile karısına saldırdı.

BOĞAZINI KESTİ

Bıçakla önce eşinin boğazını kesen Yüksel Ö., daha sonra karın ve kollarından olmak üzere eşini 4 ayrı yerinden bıçakladı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada anne ve babasının kavgasını ayırmak için mücadele eden 16 yaşındaki A.Ö. de müdahale ederken babasının elindeki bıçakla elinden yaralandı. Olayın ardından kayıplara karışan Yüksel Ö., polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla yakalandı. Hastaneye kaldırılan Döndü Ö.'nün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"ÇOK PİŞMANIM, KENDİSİNİ ÇOK SEVİYORUM "

Emniyetteki ifadesinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen Yüksel Ö., polis aracından inerken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Kamera kayıtta mı?" diye sordu. Ardından konuşmaya başlayan Yüksel Ö., "Eşime Allah şifa versin. 25 yıllık çocuklarımın anasına böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım. Bir anlık öfkemin esiri oldum. Öfkeme sahip çıkamadım. Ben de böyle olsun istemezdim. Aslında niyetim kendime zarar vermekti. Daha önce de yaptım, kafamı defalarca duvara vurdum ona zarar vermeyim diye, bunu kendisi de çok iyi bilir. Ama o an kendimi dışarı atıp çıkıp gidemedim. Onun gitmesine engel olmak istedim. Evden gitmek istiyordu. Engel olamadım. Çok pişmanım, kendisini çok seviyorum" dedi.

Kadının durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Elinden yaralanan kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eşinin boğazını kesti: Allah şifa versin
Eşinin boğazını kesti: Allah şifa versin
Hesabını başkasına kullandırana hapis şoku
Hesabını başkasına kullandırana hapis şoku
2020 Kasım’dan beri pozitif
2020 Kasım'dan beri pozitif
Gölün kurumasına neden olan belediyeye tepki
Gölün kurumasına neden olan belediyeye tepki
Hobisi gelir kapısı oldu!
Hobisi gelir kapısı oldu!
Mangal keyfi faciayla bitti
Mangal keyfi faciayla bitti
Barajın kaldırılması ne anlama geliyor?
Barajın kaldırılması ne anlama geliyor?
Ata çarpan motosikletli yaralandı
Ata çarpan motosikletli yaralandı
Bayrampaşa Hali’nde yangın
Bayrampaşa Hali'nde yangın
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Yaşar Çakıcı’nın telefonunda işkence görüntüleri!
Yaşar Çakıcı'nın telefonunda işkence görüntüleri!
Adana’da mucize gibi olay!
Adana'da mucize gibi olay!
Daha Fazla Video Göster