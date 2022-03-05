05 Mart 2022, Cumartesi
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Akrep Nalan’ın vasiyeti ortaya çıktı! Mirasının tamamını onlara bıraktı.
'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Fidan Hoca' karakteriyle hafızalara kazınan Akrep Nalan, dün sabah hayatını kaybetti. Gerçek adı Füsun Nalan Açın olan sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğdu. Bugün Bodrum'da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak olan Açın'ın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı.