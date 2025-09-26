Akdenizli balıkçılar mavi sularla buluştu! A Haber av mesaisine ortak oldu

Akdenizli balıkçılar 16 eylül'de vira bismillah diyerek balık sezonuna başladı. Adana, Mersin ve Hatay'da balıkçılar, Akdeniz'in mavi sularına açıldı ağları denize bırakıp avlanmaya başladı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı balıkçılar ile birlikte denize açıldı, onların av mesaisini görüntüledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN