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Akaryakıt istasyonunda dehşet anları: Saldırıya uğrayan kadın canını zor kurtardı

Akaryakıt istasyonunda dehşet anları: Saldırıya uğrayan kadın canını zor kurtardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.05.2025 04:31
Muğla’nın Fethiye ilçesinde P.D. adlı kadın, bir akaryakıt istasyonunda iddiaya göre tartıştığı bir kişi tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğruyor. Pompaların bulunduğu bölümde saldırıya uğrayan ve sığınmaya çalıştığı istasyondaki markette devam eden şiddet olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Derbedilen P.D.’nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.
Akaryakıt istasyonunda dehşet anları: Saldırıya uğrayan kadın canını zor kurtardı
Akaryakıt istasyonunda dehşet anları
Akaryakıt istasyonunda dehşet anları
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