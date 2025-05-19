Akaryakıt istasyonunda dehşet anları: Saldırıya uğrayan kadın canını zor kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde P.D. adlı kadın, bir akaryakıt istasyonunda iddiaya göre tartıştığı bir kişi tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğruyor. Pompaların bulunduğu bölümde saldırıya uğrayan ve sığınmaya çalıştığı istasyondaki markette devam eden şiddet olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Derbedilen P.D.’nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.