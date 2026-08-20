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ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı: 40 trilyon doları aştı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı: 40 trilyon doları aştı

Dünyanın en büyük ekonomisi, borç yükünde tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. ABD'nin toplam kamu borcu ilk kez 40 trilyon doları aşarak rekor kırdı.

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