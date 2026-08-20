Yunanistan'da Patriot hareketliliği: Sistemler Girit'teki ABD üssüne mi taşınıyor?

Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki hava savunma sistemlerinde hareketlilik yaşanıyor. İran-ABD geriliminin ardından Patriot sistemlerinin farklı noktalara sevk edildiği öne sürülürken, Kerpe Adası'ndaki sistemlerin Girit'teki Suda Üssü'ne taşınacağı iddiası gündeme geldi. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Atina'daki askeri hareketliliğin detaylarını aktarırken, Yunanistan Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadığını belirtti.