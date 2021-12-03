AK Partili Güldal Akşit vefat etti | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Çok müstesna bir büyüğümüzdü

Son dakika haberleri... AK Parti'nin kurucu üyelerinden olan eski Kültür ve Turizm Bakanı Güldal Akşit, bir süredir tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede vefat etti. A Haber canlı yayınında katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık Güldal'ı anlattı. Bakan Yanık, "Çok üzgünüm. Güldal Hanım, benim AK Parti’de ilk tanıdığım isimlerden birisidir. Kibarlığı, insanlığı, görgüsü çok müstesna bir yerde büyüğümüzdü." ifadelerini kullandı.

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