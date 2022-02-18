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AK Partili belediyeler suda KDV indirimine giderken İzmir'de suya yeni zam iddiası! En pahalı su İzmir'de

A Haber
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Giriş: 18.02.2022 11:41
İZSU'nun su faturalarındaki KDV'yi yüzde 8'den 1'e indirmesine rağmen en pahalı su yine İzmir'de kullanılıyor. Peki su neden pahalı? A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı. AK Parti İzmir Belediye Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, İzmir'de suya yeni zammın konuşulacağını belirtti.
İzmirde suya yeni zam iddiası İZMİR'DE SUYA YENİ ZAM İDDİASI

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