AK Partili belediyeler suda KDV indirimine giderken İzmir'de suya yeni zam iddiası! En pahalı su İzmir'de

İZSU'nun su faturalarındaki KDV'yi yüzde 8'den 1'e indirmesine rağmen en pahalı su yine İzmir'de kullanılıyor. Peki su neden pahalı? A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı. AK Parti İzmir Belediye Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, İzmir'de suya yeni zammın konuşulacağını belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN