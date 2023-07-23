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AK Parti kolları sıvadı! Başka şehirde yaşam kurmak isteyene teşvik | İş yeri kuracaklara uzun vadeli düşük faizli kredi | İndirimli elektrik ve su desteği

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Giriş: 23.07.2023 11:29
AK Parti, İstanbul başta olmak üzere her geçen gün nüfusu ile birlikte kentsel sorunları da artan büyükşehirleri rahatlatmak için düğmeye bastı. İstanbul'da nüfus artışı, yoğun trafik ve betonlaşmaya dur demek isteyen AK Parti, strateji kurullarıyla özel projeler üretiyor. Yerel seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak projelerden en dikkat çekeni ise tersine göç teşvik paketi.
Başka şehirde yaşam kurmak isteyene teşvik
Başka şehirde yaşam kurmak isteyene teşvik
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