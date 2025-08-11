Terörsüz Türkiye süreci | Bahçeli: Komisyon sis bulutlarını dağıtacak

11 Ağustos 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2025 15:25
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair yaptığı açıklamalarda hem iç hem de dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. LGS ve sahte diploma iddialarına değinen Bahçeli, bu tür konuların milli güvenlik boyutuyla da araştırılması gerektiğini belirtti. Adaletin hızlı tecellisi ve hukuki tartışmaların sonlandırılmasının önemini vurguladı.
