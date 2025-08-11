Terörsüz Türkiye süreci | Bahçeli: Komisyon sis bulutlarını dağıtacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair yaptığı açıklamalarda hem iç hem de dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. LGS ve sahte diploma iddialarına değinen Bahçeli, bu tür konuların milli güvenlik boyutuyla da araştırılması gerektiğini belirtti. Adaletin hızlı tecellisi ve hukuki tartışmaların sonlandırılmasının önemini vurguladı.

