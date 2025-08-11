11 Ağustos 2025, Pazartesi
Sakarya'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
Sakarya'da Adapazarı-Kaynarca yolunda ilerleyen E.K yönetimindeki seyir halindeki araçtan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, Sabırlı Kavşağı'nda aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede kaputtan yükselen alevler aracı sararken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.