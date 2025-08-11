11 Ağustos 2025, Pazartesi

Sakarya’da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2025 16:55
Sakarya'da Adapazarı-Kaynarca yolunda ilerleyen E.K yönetimindeki seyir halindeki araçtan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, Sabırlı Kavşağı'nda aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede kaputtan yükselen alevler aracı sararken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
