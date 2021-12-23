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Ajda Pekkan'a “Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi“ unvanı verildi

İHA
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Giriş: 23.12.2021 09:16
Güncelleme:23.12.2021 09:16
Turizmin gözbebeği Bodrum’un kültür ve sanat elçisi olan Ajda Pekkan beratını alırken gözyaşlarını tutamadı. Süperstar “Artık balık tutup, halkın için katılmak, çarşı-pazar gezmek istiyorum” dedi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Tanıtma Vakfı'nın 25. Yıl kutlama konserinde Süperstar Ajda Pekkan'a "Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi" unvanı verildi. Ajda Pekkan'a bu unvanı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından, değerli taşlarla süslenmiş Bodrum'un simgesi olan mavi balık sembollü Kültür ve Sanat nişanı ile takdim edildi. Takdim sırasında Süper Star duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.

"Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi" unvanı verilen Pekkan ise, konser sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Her zaman olduğu gibi şık giyim tarzıyla göz kamaştıran Pekkan, "Mavisi ve yeşiliyle insana huzur veren, sıcacık insanlarıyla Bodrum benim için sonsuza kadar sürecek büyük bir aşk hikayesi diyebilirim. Bodrum'un Kültür ve Sanat Elçisi olmak benim için büyük bir onur oldu, bu vesileyle Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve tüm Bodrum halkına şükranlarımı sunuyorum. Ajda Pekkan adına okul öncesi kreş, hayvan barınağı ve kütüphane yapılacağını sevgili başkanımız Ahmet Aras'tan öğrendim. Bu mutluluk verici haberi sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.
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