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Aileler sinir krizi geçirdi! Kuyuda cansız bedeni bulunan genç son yolculuğuna uğurlandı

İHA
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Giriş: 16.06.2022 11:58
Denizli Serinhisar’da kaybolduktan beş gün sonra yakılarak atıldıkları kuyudan cansız bedenleri çıkarılan 2 arkadaş, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Çocuklarının cenazelerini teslim alan aileler fenalaşırken, kurbanlardan Hasan Akköse’nin son giysisinin parçası da tabutunun başına bırakıldı.
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