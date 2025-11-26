26 Kasım 2025, Çarşamba

Seydişehir'de otomobil yangını
Seydişehir’de otomobil yangını

Seydişehir'de otomobil yangını

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 23:08
Olay, akşam saatlerinde Alaylar 2 Mahallesi Yeni Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut B. idaresindeki 42 ZK 201 plakalı otomobil kırmızı ışıkta durduğu sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Söndürülen araçta maddi hasar meydana gelmesi sonucu yakında bulunan sanayiye çekildi.
