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Aileler arasında silahlı ’kız isteme’ kavgası: 10 yaralı

Aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası: 10 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.02.2025 01:19
Olay, saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri tarafından mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Aileler arasında silahlı ’kız isteme’ kavgası: 10 yaralı
Aileler arasında silahlı ’kız isteme’ kavgası: 10 yaralı
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