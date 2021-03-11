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Ailede çocukların dini eğitimi nasıl olmalı?

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Giriş: 11.03.2021 13:08
Güncelleme:11.03.2021 13:22
Çocukluk dönemi, gelişim açısından insan hayatının hiç şüphesiz en önemli zaman dilimi. Çocuk din eğitiminin önemli bir kısmı ise aileden alıyor. Peki anne- babalar çocuklarına nasıl dini eğitim vermeli?

Ağaç yaşken eğilir demiş atalarımız. Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki bir çocuğun temel eğitimi ne kadar sağlam olursa büyüyünce kendini yanlışa karşı daha kuvvetli koruyabilir.

Dünyaya gözlerini açan çocuk ilk anne ve babasını görüyor ve her şeyi ilk onlardan ogreniyor.

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