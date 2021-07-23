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Aile hekimliklerinde yeni dönem | Sağlık Bakanlığı duyurdu 1 Temmuz itibariyle başladı

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Giriş: 23.07.2021 19:14
Güncelleme:23.07.2021 19:16
Aile hekimliklerinde kronik hastalıklarla etkin mücadele dönemi başlıyor. Yeni uygulama ile tüm aile hekimliklerinde vatandaşların hipertansiyon, diyabet, obezite, kalp-damar hastalıkları ile kanser ve yaşlı izlem taramalarına alınması zorunlu hale getirildi. Uygulama 1 Temmuz itibariyle başladı. Ayrıntılar haberimizde...

Aile hekimliklerinde kronik hastalıklarla etkin mücadele dönemi başlıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı yeni uygulama ile tüm aile hekimliklerinde vatandaşların hipertansiyon, diyabet, obezite, kalp-damar hastalıkları ile kanser ve yaşlı izlem taramalarına alınması zorunlu hale getirildi.

Buna göre; her aile hekimi, hedef nüfusundaki kişileri, telefon arayarak veya sms ile davet ederek danışmanlık verecek, 30-65 yaş arası kadınların rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerin de kalın bağırsak kanseri taramasını yapacak.

Ayrıca 40-69 yaş arası kadınlar da meme kanseri taraması için en yakın tarama birimine yönlendirilerek takip edilecek.
Pozitif veya şüpheli olan sonuçlar, teşhis merkezlerine sevk edilecek.

18 yaşından büyük herkesin yılda en az bir kez kan basıncı ölçümü yapılacak. Kan basıncı yüksek hastalar ile 50 yaş üstü, kilolu, obez, sigara içen,
şeker hastalığı bulunan, ailesinde kronik böbrek yetmezliği hikayesi olan kişilerin kan basıncı, boy, kilo ve bel çevresi ölçümü düzenli yapılacak.

40 yaş üstü kişilerin kalp-damar hastalığı, diyabet ve obezite riski hesaplanacak.

Aile hekimleri veya aile sağlığı çalışanları, 65 yaşını aşmış her bireyi yılda en az bir genel durum değerlendirmesi yapmak için
telefon veya SMS'le aile sağlığı merkezlerine davet edecek. Kişilerin hastalık öyküleri alınacak, fiziksel muayene ve laboratuvar incelemeleri gerçekleştirilecek.

Yaşlı hastaların, yemek yeme, giyinme, telefon kullanma, yemek yapma gibi günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmede yardıma ihtiyaç duyup duymadıkları saptanacak ve buna göre tedavilerine başlanacak.

Yaşlılar, gerektiğinde daha ileri tetkik ve tedavi planı için uzman hekime yönlendirilecek.

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