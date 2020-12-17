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Ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı
Rize'de ahırdan kaçan bir inek, yaklaşık 3 kilometre karayolunda ilerleyerek kendisini yakalamak isteyen sahibine zor anlar yaşattı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.
Rize'de ahırdan kaçan bir inek, yaklaşık 3 kilometre karayolunda ilerleyerek kendisini yakalamak isteyen sahibine zor anlar yaşattı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.