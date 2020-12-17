Ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı

Rize'de ahırdan kaçan bir inek, yaklaşık 3 kilometre karayolunda ilerleyerek kendisini yakalamak isteyen sahibine zor anlar yaşattı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Rize'de ahırdan kaçan bir inek, yaklaşık 3 kilometre karayolunda ilerleyerek kendisini yakalamak isteyen sahibine zor anlar yaşattı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.