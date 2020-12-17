17 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı

Ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2020 17:11
Güncelleme:17.12.2020 17:25
Rize'de ahırdan kaçan bir inek, yaklaşık 3 kilometre karayolunda ilerleyerek kendisini yakalamak isteyen sahibine zor anlar yaşattı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Rize'de ahırdan kaçan bir inek, yaklaşık 3 kilometre karayolunda ilerleyerek kendisini yakalamak isteyen sahibine zor anlar yaşattı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı AHIRDAN KAÇAN İNEK SAHİBİNE ZOR ANLAR YAŞATTI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı
Ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı
Esnaf kapkaççıyı böyle yakaladı
Esnaf kapkaççıyı böyle yakaladı
Yıllardır baş ağrısı çekiyordu! Beyninden...
Yıllardır baş ağrısı çekiyordu! Beyninden...
Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Fide üretim tesisinde yangın
Fide üretim tesisinde yangın
Anında sokağa fırladılar! Gördükleri inanılmazdı
Anında sokağa fırladılar! Gördükleri inanılmazdı
Acil serviste dehşet! Tıkla izle
Acil serviste dehşet! Tıkla izle
Ortalık savaş alanı! İzlemesi bile korkunç
Ortalık savaş alanı! İzlemesi bile korkunç
Kayseri şehitleri unutulmadı
Kayseri şehitleri unutulmadı
Nefes kesen anlar
Nefes kesen anlar
Nehre uçan araçta mahsur kaldılar
Nehre uçan araçta mahsur kaldılar
Hırsızlar sert kayaya çarptı
Hırsızlar sert kayaya çarptı
Daha Fazla Video Göster