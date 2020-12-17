17 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı

Ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı

Rize'de ahırdan kaçan bir inek, yaklaşık 3 kilometre karayolunda ilerleyerek kendisini yakalamak isteyen sahibine zor anlar yaşattı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 17:25
  • 1
  • 57
Ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı

Rize'nin Çayeli ilçesinde ahırından kaçan bir inek Çayeli-Büyükköy karayolunda yaklaşık 3 kilometre boyunca kaçtı. İneğinin kaçtığını fark eden sahibi ise kamyonet aracıyla ineğe müdahale etmeye çalıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 57
Ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı

Aracı ile ineğin önünü kesmeye çalışan vatandaş, ineğini yakalamak istese de ilk müdahalesinde başarılı olamadı. Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamaca sonucunda inek sıkıştırılarak yakalandı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 57
Ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı

Endonezya'nın Padang Pariaman bölgesinde, bir balıkçı kütüğe bastığını sandı ama ayağının altından öyle bir şey çıktı ki onu kurtarmaya gelenler bile şaştı kaldı.

  • 4
  • 57
Ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı

Endonezya'da yılanbalığı avına çıkan balıkçı, kütüğe bastığını sanıyordu ki, ayağının altındakinin 8 metrelik devasa bir piton olduğunu fark etti.

  • 5
  • 57
Ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı

Yılan hayatta kalma mücadelesiyle kendini adamın bileğinin etrafına sardı ve çalılıkların arasından geçmeye çalıştı.