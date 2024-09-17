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Ağrılı kadınlar camları hem sanata hem kazanca dönüştürüyor

Ağrılı kadınlar camları hem sanata hem kazanca dönüştürüyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 16:47
Ağrı Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan epoksi kursunda kadınlar, yaptıkları çeşitli tasarımlarla hem sanat öğreniyor, hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.
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Kadınlar camları sanata dönüştürüyor
Kadınlar camları sanata dönüştürüyor
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