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Ağrı’dan bebek ve asker için ambulans uçak sevk edildi!

Ağrı'dan bebek ve asker için ambulans uçak sevk edildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 01:30
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde tedavi gören ağır akciğer enfeksiyonu bulunan 3 aylık bebek ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirdiği kalp kası iltihabı sonrasında gelişen kalp kasının genişleyip zayıflaması sonucu kalbin yeterli kan pompalayamaması nedeniyle tedavi gören asker için Sağlık Bakanlığı tarafından Ağrı Ahmed-i Han-i Havalimanına ambulans uçak gönderildi. Hastaların ileri tetkik ve tedavileri için Bebek uçak ambulansla Elazığ’a sevk edilirken asker ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (GATA) gönderildi.
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Ağrı’dan bebek ve asker için ambulans uçak sevk edildi!
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