28 Ekim 2023, Cumartesi
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Ağrı Dağı'ndaki büyük gizem çözüldü! Nuh'un Gemisi bölgede mi?
Ağrı'da "Nuh'un Gemisi" kalıntılarını incelemek için çalışma yürüten araştırma ekibi ilk sonuçlara ulaştı. Bölgeden alınan kaya ve toprak numunelerine göre örneklerin tarihlerinin 5 bin yıl öncesine kadar gittiği tespit edildi. Araştırmalar sürerken, bölgede yapılan çalışmalar sonucu Nuh'un Gemisi ile ilgili detaylara ulaşılması umuluyor.