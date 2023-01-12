Ağaçları görenler hayrete düştü! Görüntüler AFYONKARAHİSAR'DAN... Köy Muhtarı: Duruma şaşırdık

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği bir olay yaşandı. Konu ile ilgili konuşan Köy Muhtarı Yılmaz Çetin, "Duruma şaşırdık" ifadelerini kullandı.

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