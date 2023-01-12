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Ağaçları görenler hayrete düştü! Görüntüler AFYONKARAHİSAR'DAN... Köy Muhtarı: Duruma şaşırdık

İHA
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Giriş: 12.01.2023 10:00
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği bir olay yaşandı. Konu ile ilgili konuşan Köy Muhtarı Yılmaz Çetin, "Duruma şaşırdık" ifadelerini kullandı.
Gören hayrete düştü! Muhtar: Şaşırdık GÖREN HAYRETE DÜŞTÜ! MUHTAR: ŞAŞIRDIK

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Gören hayrete düştü! Muhtar: Şaşırdık
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