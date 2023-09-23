23 Eylül 2023, Cumartesi
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Affetmek duygularımıza nasıl iyi geliyor? İnsan kendini nasıl affeder?
Affetmek, kişisel gelişim ve duygusal sağlığımız açısından oldukça önemli. Affettiğimizde aslında ilk önce kendi dünyamıza fayda sağlamış oluyoruz. Peki neden kolay kolay affedemiyoruz? İnsan kendini nasıl affeder? Hayata Dair programında klinik psikolog Dr. Rukiye Karaköse ve uzman aile ve çift terapisti Ayşenur Bayraktar anlattı.