23 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Affetmek duygularımıza nasıl iyi geliyor? İnsan kendini nasıl affeder?

Affetmek duygularımıza nasıl iyi geliyor? İnsan kendini nasıl affeder?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2023 09:11
Affetmek, kişisel gelişim ve duygusal sağlığımız açısından oldukça önemli. Affettiğimizde aslında ilk önce kendi dünyamıza fayda sağlamış oluyoruz. Peki neden kolay kolay affedemiyoruz? İnsan kendini nasıl affeder? Hayata Dair programında klinik psikolog Dr. Rukiye Karaköse ve uzman aile ve çift terapisti Ayşenur Bayraktar anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Affetmek duygularımıza nasıl iyi geliyor?
Affetmek duygularımıza nasıl iyi geliyor?
Orman varlığı yüzde 20 arttı
Orman varlığı yüzde 20 arttı
Ahi Şerafettin Camii dünya mirası listesinde
Ahi Şerafettin Camii dünya mirası listesinde
Bebekler nasıl uyutulmalı?
Bebekler nasıl uyutulmalı?
Bahçelievler’de 4 kişinin öldüğü kaza kamerada
Bahçelievler'de 4 kişinin öldüğü kaza kamerada
Afet konutları hızla yükseliyor
Afet konutları hızla yükseliyor
Tarım Kredi ilk akıllı marketini açtı
Tarım Kredi ilk akıllı marketini açtı
Engelsiz sağlık iletişim merkezi
Engelsiz sağlık iletişim merkezi
Kutsal Yolculuk Hicretin 1401’inci yıl dönümü
Kutsal Yolculuk Hicretin 1401'inci yıl dönümü
Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Sosyal medyadaki tehlikeli akımlar
Sosyal medyadaki tehlikeli akımlar
Yağmur vorteksi İstanbul’u vuracak
Yağmur vorteksi İstanbul'u vuracak
Daha Fazla Video Göster