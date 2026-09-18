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Emniyet teşkilatına çifte müjde! Bakan Çiftçi duyurdu: Kira öder gibi konut sahibi olunacak
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Emniyet teşkilatına çifte müjde! Bakan Çiftçi duyurdu: Kira öder gibi konut sahibi olunacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kahraman Türk polisinin barınma ihtiyacını kökten çözecek tarihi müjdeleri peş peşe duyurdu. Katıldığı canlı yayında emniyet mensuplarına yönelik dev projeleri açıklayan Bakan Çiftçi, İstanbul’daki lojman sayısının hızla 5 bine çıkarılacağını ve POLSAN aracılığıyla Ankara’da inşa edilecek 2 bin konutun maliyetine, kira öder gibi uzun vadeli ödeme kolaylığıyla polislere verileceğini bildirdi.

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