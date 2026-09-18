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Tüm üniversitelere resmi yazı gitti: İlk dersin gündemi "Terörsüz Türkiye"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tüm üniversitelere resmi yazı gitti: İlk dersin gündemi "Terörsüz Türkiye"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye genelindeki tüm üniversitelere gönderdiği yazıyla 2026-2027 eğitim-öğretim yılının açılış gündemini belirledi. YÖK, üniversitelerin açılış törenlerinde ve ilk derslerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan "Terörsüz Türkiye" hedefinin ele alınmasını istedi. Üniversitelerden, konuya ilişkin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla akademik çalışmalar, paneller, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemeleri talep edildi.

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