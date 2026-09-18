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İBB yolsuzluk soruşturmasında gelişme: Ağaç ve Peyzaj ihalelerinde 29 şüpheliye ek iddianame hazırlandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İBB yolsuzluk soruşturmasında gelişme: Ağaç ve Peyzaj ihalelerinde 29 şüpheliye ek iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ihaleleri üzerinden kurulan ve "sistem" olarak adlandırılan organizasyona ilişkin 29 şüpheli hakkında 195 sayfalık ek iddianame hazırlandı. Ana iddianamede yer almayan 12 ayrı eylemin detaylandırıldığı dosyada, milyonlarca liralık nakit rüşvet ve kurgusal ihale yöntemleri tek tek deşifre edildi.

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