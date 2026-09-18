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Güllü'nün ölümünde komşudan yeni tartışma iddiası
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Güllü'nün ölümünde komşudan yeni tartışma iddiası

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin ilk duruşma öncesinde komşusu konuştu. Komşu, aile içi tartışma ve bazı mesajlara dair iddialarını ATV Haber'e anlattı.

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