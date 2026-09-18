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Pakistan'da cami yakınında intihar saldırısı
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Pakistan'da cami yakınında intihar saldırısı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir caminin yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

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