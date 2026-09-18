Göklerin yeni muhafızı için geri sayım! HÜRKUŞ-2 Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim ediliyor

Türk savunma sanayisinin gurur projelerinden yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-2, gökyüzündeki son testlerini başarıyla tamamlayarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor. TUSAŞ ana yükleniciliğinde geliştirilen ve birkaç gün içinde düzenlenecek törenle teslim edilmesi beklenen milli uçak, gök vatanın teminatı olacak 5. nesil savaş uçağımız KAAN ve HÜRJET'in pilotlarını tamamen yerli ve milli imkanlarla yetiştirecek.