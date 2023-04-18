Afetin boyutu bir kez daha gözler önünde!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler, Göksun ilçesinde kilometrelerce devam eden yüzey kırığı ve çökmelere yol açtı. Mahalle sakinlerinden Arif Katılmış, "Bazı meyve ağaçları fay kırığının içinde kaldı, sulama havuzumuz fay kırığının içine çöktü. Tarlaları ikiye ayırdı" dedi.