06 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Afet köyleri yeniden inşa edildi: Devlet verdiği sözü fazlasıyla tuttu

Afet köyleri yeniden inşa edildi: Devlet verdiği sözü fazlasıyla tuttu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.04.2023 10:58
Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de orman yangını çıkmış, 10 günde söndürülen alevler 60 bin hektarlık alanı kül etmişti. Bölge yapılan çalışmalar sayesinde yaralar kısa sürede sarıldı. Yangında evlerini kaybedenler kısa sürede yeni yuvalarına kavuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bursa’da feci kaza!
Bursa'da feci kaza!
Devlet verdiği sözü fazlasıyla tuttu
"Devlet verdiği sözü fazlasıyla tuttu"
İstanbul’da kura çekimi heyecanı
İstanbul'da kura çekimi heyecanı
Takdir toplayan hareket! Böyle kurtardı
Takdir toplayan hareket! Böyle kurtardı
Kilis’te kayıp olarak aranıyordu!
Kilis'te kayıp olarak aranıyordu!
Kiracıya ’evden çık’ dayağı!
Kiracıya 'evden çık' dayağı!
5 katlı binanın çökme anı
5 katlı binanın çökme anı
Ünlü oyuncunun son hali şoke etti
Ünlü oyuncunun son hali şoke etti
5 katlı boş binada çökme
5 katlı boş binada çökme
Kayseri’de otobüs kazası
Kayseri'de otobüs kazası
Park sorununa skandal çözüm
Park sorununa skandal çözüm
Belgeselleri aratmayan anlar Türkiye’den
Belgeselleri aratmayan anlar Türkiye'den
Daha Fazla Video Göster