AFAD ve Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon’da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. AFAD ve Meteoroloji meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Bölgede son durum ne? Yağış etkili olmaya başladı mı? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

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