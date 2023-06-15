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AFAD ve Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon’da gök gürültülü sağanak bekleniyor

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 08:38
Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. AFAD ve Meteoroloji meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Bölgede son durum ne? Yağış etkili olmaya başladı mı? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
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