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AFAD duyurdu: Hatay Kırıkhan'da korkutan deprem!

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Giriş: 09.11.2023 08:47
Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde deprem meydana geldi.
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