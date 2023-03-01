AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.38'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.