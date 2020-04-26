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Adıyaman'da otomobille çarpışan ekip aracındaki 2 polis yaralandı |Video

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26.04.2020
Adıyaman'da, otomobille çarpışan ekip aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

Polis memuru Mahmut U. idaresindeki 02 A 4844 plakalı ekip aracı ile Naci Ü. yönetimindeki 06 TAR 26 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı yanında çarpıştı.

Kazada, Mahmut U. ile ekip aracındaki görevli polis memuru Fatih Ç. yaralandı.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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