Adıyaman'da otobüste fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdiler

Adıyaman’da otobüste kalp krizi geçiren vatandaşı acil servise otobüs şoförü yetiştirdi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine acil servisine götürülen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman Belediyesi halk otobüsünde yolcu olarak bulunan Erdal K. isimli vatandaş oturduğu koltukta fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve bayılan şahsı gören vatandaşlar 112 acil servisine bilgi verdi. Koltukta baygın şekilde duran şahıs, düşmek üzereyken yanındaki yolcu tarafından son anda tutularak hafif şekilde yere bırakıldı.

Atatürk Bulvarı adliye binası önünde ilerleyen 02 FH 181 plakalı otobüsünün şoförü Zeynal Abidin Öztekin, diğer yolcularında uyarısıyla otobüsü hiçbir durakta durdurmadan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine acil servisine sürdü.

Hastaneye yetiştirilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.