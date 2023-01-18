Adıyaman’da 4 yaşındaki Hele evinin önünde oynarken kaçırıldı

Adıyaman'da evlerinin önünden oynarken kaybolan 4 yaşındaki Hele'nin kaçırıldığı ortaya çıktı. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ve jandarma, küçük kızı ve kaçıranı bulmak için arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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