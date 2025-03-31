31 Mart 2025, Pazartesi
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Adapazarı'nda 3 kişiye öldüresiye dayak
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dün gece bir tekel bayiinde çıkan kavga, ortalığı savaş alanına çevirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, öfkeli bir grubun bayi sahibi S.K. ve çalışanı, emekli polis memuru M.D.’yi acımasızca darbettiği görüldü.Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dün gece bir tekel bayiinde çıkan kavga, ortalığı savaş alanına çevirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, öfkeli bir grubun bayi sahibi S.K. ve çalışanı, emekli polis memuru M.D.’yi acımasızca darbettiği görüldü.