31 Mart 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Adapazarı'nda 3 kişiye öldüresiye dayak
Adapazarı’nda 3 kişiye öldüresiye dayak

Adapazarı'nda 3 kişiye öldüresiye dayak

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.03.2025 16:41
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dün gece bir tekel bayiinde çıkan kavga, ortalığı savaş alanına çevirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, öfkeli bir grubun bayi sahibi S.K. ve çalışanı, emekli polis memuru M.D.’yi acımasızca darbettiği görüldü.Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dün gece bir tekel bayiinde çıkan kavga, ortalığı savaş alanına çevirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, öfkeli bir grubun bayi sahibi S.K. ve çalışanı, emekli polis memuru M.D.’yi acımasızca darbettiği görüldü.
Adapazarı’nda 3 kişiye öldüresiye dayak
Adapazarı’nda 3 kişiye öldüresiye dayak
Adapazarı'nda 3 kişiye öldüresiye dayak
Le Pen’e yolsuzluktan hapis cezası!
Le Pen'e yolsuzluktan hapis cezası!
Tarihi Frig Vadisi’nde bayram hareketliliği
Tarihi Frig Vadisi'nde bayram hareketliliği
Şehre Yakın ekibi Karatepe Mahallesi’nde!
Şehre Yakın ekibi Karatepe Mahallesi’nde!
Artvin’de heyelan ormanı yerle bir etti!
Artvin’de heyelan ormanı yerle bir etti!
Geri manevra yapan otomobil bahçeye düştü!
Geri manevra yapan otomobil bahçeye düştü!
Direksiyon başında epilepsi krizi geçirdi!
Direksiyon başında epilepsi krizi geçirdi!
İzmir’de silahlı kavgada 3 kişi öldürüldü
İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi öldürüldü
Husumetlilerin kavgası can aldı!
Husumetlilerin kavgası can aldı!
20 bin adet makaron yakalandı
20 bin adet makaron yakalandı
Şehit kabirlerine şeker ve kolonya bırakıldı
Şehit kabirlerine şeker ve kolonya bırakıldı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı!
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı!
Daha Fazla Video Göster