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Adana'da yürek yakan olay! Baba oğlunun cansız bedenini kucağında taşıdı

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Giriş: 15.07.2021 11:47
Adana'da, yüzme bilmediği halde girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Suriye uyruklu Muhammed Nur Alevi'nin (12), suya atladığı yerin 6 kilometre uzağındaki Köklüce Mahallesi yakınlarında cansız bedeni bulundu. Dalgıç polislerin sudan çıkarttığı Muhammed'in cansız bedenini babası Abdurrezzak Alevi, yaşlı gözlerle kucaklayarak yolun kenarına taşıdı.

Adana'da Suriyeli Muhammed Nur Alevi, ülkesinden arkadaşları ile Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının kıyısına gitti. Burada suya giren arkadaşlarını gören Muhammed, yüzme bilmemesine karşın elbiselerini çıkarıp kanala atladı. Akıntıya kapılan Muhammed, kısa süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları durumu ailesine ve polise bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışması başlattı. Çalışmaların daha kolay yürütülebilmesi için kanala verilen su gece saatlerinde kesildi. Suyun akıntılı olması ve havanın kararması nedeniyle dün çalışmalara ara verildi.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlatılan arama çalışmalarında Su Altı Arama Kurtarma Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, saat 08.00 sıralarında Muhammed Nur Alevi'nin, suya atladığı yerin 6 kilometre uzağındaki Köklüce Mahallesi yakınlarında cansız bedenine ulaştı.

KUCAĞINDA TAŞIDI
Dalgıç polislerin sudan çıkarttığı Muhammed'in cansız bedenini, babası Abdurrezzak Alevi (44), yaşlı gözlerle kucaklayarak yolun kenarına taşıdı. Acılı baba, cenazenin başından bir an olsun ayrılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muhammet Nur Alevi'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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