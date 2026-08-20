Mavi Vatan’da yerli güç gösterisi: MKE’den denizleri koruyan kritik teknoloji hamlesi

TEKNOFEST Mavi Vatan’da A Haber’e özel açıklamalarda bulunan MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, Türkiye’nin denizlerdeki caydırıcılığını artıran yerli ve milli sistemleri anlattı. Piranha kamikaze İDA’dan 127 milimetrelik deniz toplarına, seyir füzelerini yanıltan Barkan sisteminden akıllı mayın Malaman’a kadar kritik teknolojilerin geldiği noktayı paylaşan Keleş, "Bugün radarından gemisine, TCG Anadolu’dan insansız hava platformlarına kadar her türlü yüksek teknolojiyi kendi imkanlarıyla üretebilen bir Türkiye var" dedi.