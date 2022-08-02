Adana’da vahşet! Yarış sonrası şov yaptı bir kişinin bacağını koparttı

Adana'da otoyolda arkadaşlarıyla buluşup yaptığı yarışı kazanan 35 yaşındaki Emrah Y., bitiş noktasını geçtikten sonra şov amaçlı aracıyla emniyet şeridindeki seyircilerin yanından geçerken bir kişiye çarptı. 25 yaşındaki Sedat Leventöz’ün bacağı koparken, oaly yerinden kaçan Emrah Y., bakın nerede yakalandı.