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Adana'da şiddetli yağış! Boğulmak üzere olan kadını polis kurtardı | VİDEO

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Giriş: 19.06.2020 18:06
Güncelleme:19.06.2020 18:10
Adana'da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında bir özel hastanenin bodrum katında tedavi gören kadın, suların içerisinden dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Çok sayıda apartmanın bodrum katına sular doldu. Bir özel tıp merkezinin bodrum katında tedavi gören ismi öğrenilemeyen kadın, sel sularının dolduğu katta mahsur kaldı. Suların içerisindeki kadını, dalgıç polisler ile itfaiye ekipleri, yan taraftaki bir mağazanını duvarını kırıp, kurtardı. Tıp merkezinin bodrum katında su tahliye işlemleri devam ediyor.

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