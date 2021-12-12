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Adana’da otomobil ile ticari taksi çarpıştı! Olay yerinden yeni görüntüler

İHA
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Giriş: 12.12.2021 00:55
Güncelleme:12.12.2021 00:57
Adana'da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82002 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Serkan A.'nın kullandığı 01 T 0323 plakalı ticari taksi ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 AIM 538 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Serkan A. ve taksideki 2 yolcu ile otomobildeki Tuğba Y. ve Sultan Y. yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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