Adana’da otomobil alev alev yandı

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede yangın tüm aracı sardı. Alev alev yanan aracı görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına müdahele ederek söndürdü.

