27 Kasım 2021, Cumartesi
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Adana'da market sahibi ve oğluna iş yerinde silahlı saldırı
Adana'da market sahibi Yakup Kayalı ve oğlu Yusuf Kayalı iş yerlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda baba ve oğul da kimliği belirsiz saldırgana silahla karşılık verirken olayda Yakup Kayalı hafif yaralandı.