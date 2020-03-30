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30.03.2020

Adana'da ilginç olay! Korona testi yapılacağını duyan kadın hastaneden kaçtı |Video

Adana'da ilginç olay! Korona testi yapılacağını duyan kadın hastaneden kaçtı. Rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmasına karar verilen kadın hastaneden kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan kadın yeniden hastaneye götürüldü. Kadına burada özel kıyafetler ve koruyucu ekipmanlarıyla sağlık ekibi müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, bir rahatsızlığı bulunan kadın Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine yakınıyla geldi.

Burada, Kovid-19 testi yapılmasına karar verilen kadın, hastaneden çıkıp yakınıyla geldiği araca binerek kaçtı.

Hastane çalışanlarının ihbarıyla kentin çeşitli noktalarında önlem alan polis, kadının bulunduğu aracı Şehitler Bulvarı ile Adnan Kahveci Bulvarı'nın kesiştiği noktada durdurdu.

Koruyucu maske ve eldiven takan polisler, kadın ve yanındaki kişinin araçtan inmesine engel olup bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı.

Özel kıyafetler ve koruyucu ekipmanlarıyla gelen sağlık ekipleri, kadını ambulansla hastaneye götürdü.

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