Adana’da eski karısı Şükriye Gür’ü öldürüp, intihara teşebbüs eden sanık tutuklandı

Adana’da kıskançlık sebebiyle eski eşini bıçakla katledip, kendisi de intihara teşebbüs eden zanlı, tedavi olduğu hastaneden çıkıp tutuklandı. Katil zanlısının emniyette verdiği ifadesinde, “Kıskançlık krizine girdim. Birden tartışmaya başladık. O sırada mutfaktan aldığım bıçakla eşimin üzerine yürüdüm. İlk bıçak darbesinden sonra şoka girdim, ne yaptığımı hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.

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