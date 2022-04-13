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Adana’da eski karısı Şükriye Gür’ü öldürüp, intihara teşebbüs eden sanık tutuklandı

İHA
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Giriş: 13.04.2022 10:50
Adana’da kıskançlık sebebiyle eski eşini bıçakla katledip, kendisi de intihara teşebbüs eden zanlı, tedavi olduğu hastaneden çıkıp tutuklandı. Katil zanlısının emniyette verdiği ifadesinde, “Kıskançlık krizine girdim. Birden tartışmaya başladık. O sırada mutfaktan aldığım bıçakla eşimin üzerine yürüdüm. İlk bıçak darbesinden sonra şoka girdim, ne yaptığımı hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.
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